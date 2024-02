JUBA MÄRTSIS ⟩ Säravad artistid, uued žanrid ja rahvahääletus! Muusikaline suursõu «Tähtede täht» tuleb taas

Kanal 2 kevadprogramm toob ekraanile eelmisel aastal palju üllatusi ja meeleolukaid hetki pakkunud pühapäevaõhtuse muusikasaate «Tähtede täht» uue uhke hooaja. Juba märtsis ekraanile jõudev muusikaline telesõu esitab kaheksale tuntud ja armastatud Eesti artistile suure väljakutse – ausas võistluses selgitatakse välja parimast parim artist erinevates muusikažanrites. Võistlejad pannakse proovile muusikastiilides, milles pole neid varem kunagi nähtud. Saadet juhib alati šarmantne Jüri Butšakov.

Hiilgavate stuudiosõude kuninga, produtsent Kaupo Karelsoni sõnul on «Tähtede tähe» teine tulemine veel vingem kui seda oli esimene. «Väga hea meel on, et esimene hooaeg võeti vaatajate poolt nii soojalt vastu. Uuel hooajal oleme veel julgemaks läinud, et rohkem katsetada.»

Televaataja saab hääletada

Ühe suure muudatusena tõstab produtsent esile uuenenud hääletussüsteemi, kus televaatajad saavad otsustada artistide pingerea. «Seekord laseme rahval rohkem kaasa rääkida. Kui esimesel hooajal said võistlejad oma punktid stuudiopublikult, siis seekord otsustavad artistide pingerea televaatajad,» selgitab Karelson.

Saates annavad esitustele oma hinnanguid eksperdid, kelle hulka kuulub püsiliikmena Mart Juur. Temaga ühinevad igas saates olenevalt muusikastiilile kaks külaliskohtunikku, kes on vastavas žanris tuntud tegijad.

Karelsoni sõnul muudavad «Tähtede tähe» huvitavaks ja kaasahaaravaks just need artistid, kes omavahel võistlema hakkavad. «Meil on neli naist ja neli meest, kes kõik on väga erineva muusikalise taustaga ja eri vanuses. Kogu see megamiks saab olema väga põnev,» sõnab Karelson. Kes aga on need kaheksa julget artisti, avalikustamine peagi!

Saate esimene hooaeg mullu kevadel. Foto: Mardo Männimägi

Saate tegevprodutsent Triin Luhats lubab, et ka tänavu saadab artiste laval live-bänd ja tõstab saladuseloori ka žanritelt, milles võistlustulle astuvad artistid end tõestama peavad. «Tulevad kaks žanrit, mis esimesel hooajal vaatajate armastuse eriti võitsid – ooper ja džäss. Ja on üks žanr, mida eelmisel hooajal küsiti. See on muusikal, millega sellel korral ka alustame. Aga tuleb ka popi-, pungi- ja latiinorütme,» räägib Luhats.

«Tähtede täht» uus hooaeg alustab Kanal 2-s juba märtsis!