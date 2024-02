«KUUUURIJAS» ⟩ Kuhu kadusid miljonid? Käputäis ärimehi on jätnud lõunaeestlased kiire internetita

Toomas Anni räägib saates, et tema kodutallu internetiühendus küll ulatub, aga selle kiirus on peaaegu olematu. Kuigi Anni taotles juba seitse aastat tagasi kiiret internetti, on tal tänaseni probleeme teenuse saamisega. Suurte failide allalaadimine või videokõnede tegemine on praktiliselt võimatu. See on probleem, mis vaevab Anni sõnul tuhandeid Lõuna-Eesti elanikke, jättes nad ebasoodsasse olukorda võrreldes ülejäänud Eestiga.

Põhjuseks on keeruline olukord interneti baasvõrguga Lõuna-Eestis, mida haldab Eesti andmesidevõrk. Nende kehtestatud liiga kõrged valguskaabli kiu rendihinnad on takistanud suurematel telekomiettevõtetel oma teenuseid pakkumast. Kiu rendihind on tasu, mida telekomiettevõtted peavad maksma, et kasutada baasvõrgus asuvaid optilisi kiude. Hind on aga Lõuna-Eestis liiga kõrge, mis teeb kiire interneti pakkumise majanduslikult ebaefektiivseks. See on loonud monopoli, kus Eesti andmesidevõrk on ainuke reaalne valik lõunaeestlastele, kuid nende pakutud ühendus on väga aeglane.

Lõuna-Eesti vallad on mures, kuna nende arvates on Eesti andmesidevõrgu juhtimine läbipaistmatu ja ebaefektiivne. Konkurentsiamet on algatanud menetluse ettevõtte teenuse hinna osas, kahtlustades konkurentsitu olukorra kuritarvitamist.

