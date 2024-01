«Ta vihkab juuksuritoolis istumist.» Miks on Donald Trumpi juuksevärv pidevas muutumises?

Möödunud nädalal New Yorgis kohtu ette astunud USA endise presidendi Donald Trumpi puhul jäi mitmetele silma tema uus oranžikas juuksevärv. «Trump ei suuda paigal olla, aga selleks, et juuksevärv püsima jääks, on tal vaja vähemalt 30 minutit juuksuritoolis istuda,» kommenteerisid kiharalugu USA väljaandele Trumpi lähedased.