SODIAAGISOSINAD ⟩ Ees on erakordselt võimas nädalalõpp: seda seisu meie elus rohkem ei tule

«Need seemned, mis sa mulda oled pannud, on nüüd hakanud vilja kandma. Istud kindlalt oma väes ja tead täpselt, et sul on küllalt kõike, mida vaja.

Müntide kuningas julgustab sind usaldama omaenda tarkust ja oma investeeringuid. Sul jagub ressursse endale ja jagad neid ka lahkelt oma lähedastele. Sinu peale saab loota.

Peaasi, et sa ise endasse usud.»