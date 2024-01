Meil on ees päris eriline nädal, mille tähtsündmus jääb nädalavahetusse. Üldiselt saadavad meid mitmed harmoonilised ja toetavad seisud ning ka Kuu on kasvavas faasis – oleme edasi liikumas.

Kuni pühapäevaööni viibib Pluuto veel Kaljukitse lõpukraadis (alates talvisest pööripäevast) ning viitab, et ühiskondlikud protsessid on survestatud. Seda pinget võib tajuda ka oma isiklikus igapäevaelus, eriti kui sünnikaardis on planeete Kaljukitse, Vähi, Jäära või Kaalude 29. kraadi läheduses. Pole ime, et selles mõjus on hakanud taas purskama ka vulkaan Islandil, samuti Marapi vulkaan Indoneesias.