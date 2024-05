Tallinlanna on nördinud bussijuhtide sõidustiili üle: lendasin peaga vastu klaasist vaheseina

19.04.2023, Tallinn. Linnaliini bussid nr 17 ja 23 Tallinna Bussijaama bussipeatuses. Foto on illustreeriv.

«Õnneks ei kandnud ma sel hetkel prille, muidu oleksid need kindlasti katki läinud ja näole haavad tekitanud,» räägib tallinlanna Limonile, väites, et lendas äkkpidurduse tõttu vastu bussi vaheseina. «Soovitav on võimalusel istuda ühistranspordis, sest liikudes võib igal ajal ette tulla ootamatuid olukordi,» kinnitab Tallinna Linnatransport AS-i (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten.