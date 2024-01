Ees on valdavalt harmooniline ja voolav nädal, kuid nädalalõpp toob intensiivse Päikese-Pluuto ühenduse Kaljukitse lõpukraadis , mis viitab väga pikkade protsesside kulminatsioonile ja lõppemisele ning sellega kaasnevale transformatsioonile. Tasub olla valmis, et nädalavahetus veidike raputab.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.