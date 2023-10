SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal kulmineerub väga emotsionaalse täiskuuga: käivituda võivad kauaoodatud muutused

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Keisrinna on ema, naiselikkuse, loomise arhetüüp. Kuid selleks, et endas keisrinna vägi leida või et Keisrinna sind toetaks, ei pea sa olema ei ema ega naine. Meis kõigis on olemas see loomise alge, võime panna kasvama seemneid, millest lõpuks võrsub midagi ilusat ja suurt.