Noored on elava kujutlusvõimega ja videote ideid on seinast seina. Ühes klipis on näiteks näha kaadrit filmist «American Psycho», kuhu on juurde kirjutatud: «Mina ja mu sõbrad arutlemas, mida me teeme, kui kool pommiähvarduse pärast kinni pannakse.»