«Olen nii hädas!» Saaremaa proua maadleb mitu kuud koera kirpudega

Kirp. Pilt on illustreeriv.

«Minul on sihuke tunne, et need pole ühed õiged rohud. Petukaup! Olen ostnud tablette, tilku...» ütleb Saaremaal elav Marje, kes juba mitu kuud oma koer Miškale kirbutõrjet teeb, kuid tüütutest parasiitidest kuidagi lahti ei saa. «Verd täis imenud ja paaritunud kirp liigub loomalt maha, muneb põrandapragudesse, lemmiklooma asemele, vaibale, kust neid saab eemaldada tolmuimejaga,» ütleb bioloog Urmas Tartes efektiivsest kirbutõrjest rääkides.