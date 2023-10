NÄDALAHOROSKOOP ⟩ Kaljukits võib vabaneda koduga seotud pingest, Neitsi tasub karmalist võlga

Ees on üks veider nädal, mis mõjub nagu hõõruv king. Tekib järjest lausa viis ebamugavuse aspekti kvinkunksi, samal ajal, kui meie teovõime, tahe ja energia on läbi Marsi asetuse Kuu Lõunasõlmel tühjaks tõmmatud. Ometi tuleb sellest nädalast läbi minna. See ei ole küll dramaatiline, kuid lihtsalt ebamugav, kuna pidevalt on tunne, et miski ei sobi või pole päris õige.