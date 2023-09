SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal aitab leida pimeduses valgust: on põhjust tunda lootust

Soovitused nädalaks

Kui oled lasknud täiskuul end rasketest emotsioonidest puhastada, on aeg küps, et avardada oma visiooni elust.

See nädal kutsub vaatama kaugemale ja sügavamale - mis veel on võimalik? Lase oma teadvus ja energia voolama.

Nüüd hakkavad saabuma taipamised ja inspiratsioon – ole avatud.

Nädalakaart: Rituaal

Ikarose tarokaardipaki lisakaart Rituaal Foto: Erakogu / Dagmar Lamp

Ikarose kaardipakis on lisakaardid, millest üks kannab nime Rituaal. Dagmar Lamp selgitab, et see tuleb meile ütlema, et vahepeal on rituaalid kõige tähtsamad - need aitavad jõuda oma teel sinna, kuhu jõudma peame.

Olgu need rituaalid siis traditsioonid, mida järgime, sest oleme harjunud; või spetsiaalsed rituaalid, mille loome ainult iseendale, et oma eksistentsi toetada ja võibolla ka maagiliselt juhtida.

Ning rituaalid ei tähenda vaid vana ja kulunu kordamist - rituaalides on vägi, nad on rituaalid põhjusega! Nad toovad meile uusi ideid, nad pakuvad turvatunnet, et oleme hoitud, nad annavad kodubaasi, millelt julgeme lennata maailma avastama.

Inimkeeles öelduna viitab see kaart, et septembri esimene täisnädal on rutiinide korrastamise ja sisseseadmise aeg. Ära võta seda kui tüütut kohustust, vaid kui midagi, mille saad luua enda jaoks, selleks, et enda elu mugavamaks ja mõnusamaks teha. Mõnusaid rituaale!