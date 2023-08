Sanna Marini endine abikaasa veetis aega blondi kaunitariga: baarist lahkuti käsikäes

Elu24 kirjutas sellel kevadel, et Sanna Marin ning Markus Räikkönen lahutavad 19 aastat kestnud kooselu, toona tunnistasid nad, et jäävad vaatamata lahkuminekule headeks sõpradeks. Juuni alguses aga tabas Soome väljaanne Seiska Räikköneni kahe kaunitariga ühes hotellis aega veetmas, üks naistest kinnitas Markusega koos hotellis viibimist.

Vaatamata sellele, et suvi on olnud nii Sanna kui Markuse jaoks töökas, siis alles eelmisel nädalal märkasid tähelepanelikud Helsingi inimesed Sanna Marinit Helsingi kesklinnas, ühel kaljul koos uue väidetava kaaslasega aega veetmas. Selgub, et tegu on juuksuriga, kelle toolis on Sanna ka varasemalt istunud.