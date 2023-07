MUSID KIVIDEL ⟩ Soome endisel peaministril Sanna Marinil on uus silmarõõm

Seiska sõnul mõnules Marin koos kallimaga Helsingi kesklinna läheduses asuvas elamurajoonis Töölö ja nad musitasid seal oleval rahnul. Väidetavalt on Marin silmarõõmuga koos juba mai algusest. Pealtnägijate sõnul rääkis paar üksteisega soome keeles, mis lükkab ümber kuulujutud, et Marin on koos Belgia poliitikuga.

Marin lõpetas oma 19 aastat kestnud suhte ja pea kolm aastat kestnud abielu Markus Räikköneniga mais. Pärast seda on Marin avalikkuse eest eemal hoidnud ning tundub, et plaanib ka poliitikakarjääri kõrvale jätta. Nimelt on Marin avaldanud, et ta ei kavatse enda partei esimeheks uuesti kandideerida.