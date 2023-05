LAHUTUS SOOME MOODI ⟩ Sanna Marini lahkuminekule eelnesid dramaatilised muutused paari eraelus

Paar sõnas avameelselt, et on lapse hoidmise kohustused võrdselt ära jaganud, ning Räikkönen toetas Marini tööd peaministrina. Näiteks toodi välja, et kuna Marinil on regulaarsem töö, siis lapse haigestumise korral hoolitseb tütre eest Räikkönen.

Marin on öelnud ka seda, et lapse saamine tugevdas tunduvalt tema ja abikaasa suhet: vanematest sõltuv ilmakodanik muudab suhte dünaamikat ja saab suhte keskmeks.

Ei ole saladus, et Räikkönen eelistas jääda pigem tagaplaanile ja lasi Marinil särada.

Enne peaministriks saamist ütles Sanna Marin avalikult Ilta-Sanomate portaalile Me Naiset, et unistab veel ühest lapsest koos abikaasaga.

«Ma tahaksin väga perelisa, Emmale väikest õde. Minu praegune töö teeb selle aga keeruliseks, sest ministrikoht on Soomes ilmselt ainuke töökoht, kus pole õigust mingisugusele lapsehoolduspuhkusele.»

Abielust lahutuseni

Paar sõudis abieluranda pärast pikki kooseluaastaid koroonasuvel 1. augustil 2020. Enne abiellumist olid nad olnud aastaid kihlatud. Pulmad olid intiimsed, tseremoonia toimus perekonnaseisuametis ja pidutseti peaministri ametlikus residentsis Kesärannas.

Aastal 2018 tunnistas Sanna Marin, et nende pulmaplaanid muutusid nendest mitteolenevatel põhjustel: «Meie pulmaplaanid muutusid. Koht, kus me abielluma pidime, on renoveerimisel. Aga võib-olla abiellume järgmisel aastal. Minu mees ootab, nagu ta on oodanud peaaegu 16 aastat.»

Kõik ei läinud aga nii, nagu ilusa lõpuga muinasjutus. Esimesed kuulujutud paari lahkuminekust hakkasid ringlema juba 2022. aasta suvel, kui Sanna Marin sattus peoskandaali tõttu uudistesse. Kumbki siis aga asja avalikult ei kommenteerinud ning paar ilmus koos avalikkusesse Soome iseseisvumispäeva pidustustele.

2023. aasta kevadel jõudsid avalikkuse ette kaadrid Markus Räikkönenist pidutsemas. Nimelt samal ajal kui Sanna Marin oli Ukraina visiidil, pidutses tema abikaasa Helsingi ööklubis teise naisega.

Pärast kevadisi valimisi teatas Marin ootamatult, et loobub sotsiaaldemokraatliku partei esimehe kohast. Räikkönen kinnitas, et lõpetab töö investeerimisfirmas ja on saanud uue töökoha teise firma investorina.

Kulminatsioon saabus 10. mail, kui pärast suuri muutusi karjääris teatas paar, et nad on otsustanud lahku minna.

«Oleme endiselt parimad sõbrad, teineteisega lähedased ja tütrele armastavad vanemad,» kirjutas Marin lahkuminekut käsitlevas postituses.