ROMANSS JUUKSURITOOLIS ⟩ Sanna Marini uus silmarõõm pesi juba aastaid tagasi naise juukseid

Soome meedia selgitab, et endine peaminister kohtas oma uut kaaslast juuksuritoolis. Nimelt on Marini uus kaaslane juuksur, kelle klient ta ka paar aastat tagasi oli.

Värskel paaril on veel ühiseid jooni, mõlemal on hiljuti selja taga lahutus, vahendab Seiska . Juuksur lahutas oma abikaasaga 2022. aastal.

Marin lõpetas oma 19 aastat kestnud suhte ja pea kolm aastat kestnud abielu Markus Räikköneniga mais. Pärast seda on Marin avalikkusest eemale hoidnud ning tundub, et ta plaanib ka poliitikukarjääri kõrvale jätta. Nimelt on Marin avaldanud, et ei kavatse uuesti enda partei esimeheks kandideerida.