HBO hittsarja noor staar Angus Cloud suri kõigest 25-aastaselt

«Kõige raskema südamega pidime täna jätma hüvasti uskumatu inimesega,» ütles Cloudi perekond oma avalduses. «Kunstniku, sõbra, venna ja pojana oli Angus meie kõigi jaoks nii mitmel moel eriline. Eelmisel nädalal mattis ta oma isa ja võitles intensiivselt selle kaotusega. Ainus lohutus, mis meil on, on teadmine, et Angus on nüüd taas koos oma isaga, kes oli tema parim sõber. Angus rääkis avalikult oma võitlusest vaimse tervisega ja me loodame, et tema surm võib olla teistele meeldetuletuseks, et nad ei ole üksi ja ei peaks sellega üksi, vaikides võitlema,» sõnas perekond. «Loodame, et maailm mäletab teda tema huumori, naeru ja hoolivuse poolest.»