NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal algab vaikselt, aga võib lõppeda suure pauguga

Neljapäeval aga jõuab Jupiter kvadraati Pluutoga (mõju kestab 14. kuni 21. maini), mis räägib võimenduvast kriisist seoses ressursside ja majandusega. Võimalik on ka, et sel ajal püütakse jõuga mingisugune seda teemat puudutav muutus läbi suruda. Siin on tohutu surve väärtustele ja rahale, aga ka üldse laiemas mõttes ressurssidele. Seis võimendab samuti ambitsioone ja suhtumist «pean saama, mis tahan». Ka muutused võimuküsimustes, mis on olnud õhus juba pikemat aega, võivad toimuda nüüd.

Viimati oli see aspekt 2017. aasta augustis, kuid esimest korda elus kogeme seda nii, et Pluuto on Veevalajas ja Jupiter Sõnnis – mõlemad fikseeritud kangekaelsetes märkides.

Samal ajal on õnneks mõjus ka Päikese sekstiil Neptuuniga, mis pehmendab päeva ning lisab idealismi, lootust ja mõistmist. Tuleb mainida, et tegu on kaduneljapäevaga ja käes on täielik vanakuu põhi. Üldine energiatase on tegelikult väga madal ja õhus on lõpetav energia. Varjutuste perioodi lõpuhingused toimuvad just siin.

Reedel kell 18.53 leiab aset kuuloomine Sõnnis 28°25' – see ei jää kuigi kaugele «deemontäht» Algolist Sõnnis 26°25', mis on seotud sümboolselt peade maha võtmisega. Mingil määral jõuab see energia algavasse kuutsüklisse. Reedel ilmub ka kuuloomise horoskoop.