GALERII Eesti disaner Riina Laanetu osales Dubais toimunud moemaailma laval

Dubaist võlutud Riina Laanetu sõnul on üks tema uhkemaid saavutusi julgeda eristuda kirevas aga ka konservatiivses Lähis-Ida moekapitalis. «Olen väga õnnelik, et minu debüütkollektsioon võitis Dubais kohalike mõjuisikute nagu Farhana Bodi ja Jwana Karimi, aga ka moeshow külaliste südamed. Lisaks teeb rõõmu see, et saame tuua Eesti disaini veelgi tugevamalt maailma moekaardile. Dubai on kõikide võimaluste maa ja ootan põnevusega, mis meid ees ootab,» lisas Laanetu. Farhana Bodi ja Jwana Karimi on populaarse Netflixi sarja «Bling Dubai» miljonäridest staarid, mis oli ilmumisnädalal Netflixi kolmas vaadatuim mitteingliskeelne telesaade.