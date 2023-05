Kurb päev loomasõpradele: suri maailma vanim lõvi

Keenia metsloomade kaitseorganisatsiooni pressiesindaja Paul Jinaro ütles, et Loonkiito oli vana lõvi, kellel oli probleeme. Täisjõus lõvi läheks nimelt püüdma loomi rahvuspargis, kuid vana lõvi uitas kaugemale ning kariloomad tundusid talle olevat kerge saak, vahendab Mirror.

Looduskaitsjad kirjutavad, et meeleheitel lõvid otsivad toitu sageli kariloomade seast ning kuna karjapidajad on kaotanud järjest tihedama põua tõttu nii mõnegi looma, on nad eriti valvsad ja altid oma allesjäänud loomade eest võitlema.