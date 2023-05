Briti näitleja ja tõsielustaar Millie Mackintosh (33) ütleb, et Meghan Markle katkestas temaga igasuguse suhtluse üsna koheselt pärast prints Harryga suhtesse astumist.

«Ta lõikas mu enda elust välja,» paljastas Mackintosh oma taskuhäälingusaate «Mumlemmas & More with Millie & Charlie» kolmapäevases osas, selgitades, et viimane sõnum oma endise sõbranna poolt oli külm.