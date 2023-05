HAARA VÕIMALUSEST! ⟩ Eestisse saabuv Kalush Orchestra läheb linnatuurile ja kohtub fännidega

Kontserdi peakorraldaja, välisministeeriumi avalike suhete osakonna juht Mihkel Tamm sõnas, et Kalush Orchestra veedab lisaks kontserdile tõesti rohkem aega Tallinnas ning kohtub siinse Ukraina kogukonnaga. Lisaks annab välisministeerium kahele fännile võimaluse Eurovisiooni võitjaga ise kohtuda.

«Meil on hea meel, et Tallinnasse saabuv Kalush Orchestra teeb lisaks kontserdil ülesastumisele tänuväärse sammu ning kohtub Eestis oleva Ukraina kogukonnaga. Välisministeeriumil on hea meel aidata Ukraina kultuurisümbolil Kalush Orchestral tunda ennast Tallinnas koduselt,» sõnas Tamm.