ELVA HIRM ⟩ Aiast lahti pääsev koer on korduvalt kohalikele hambad sisse löönud. Politsei algatas väärteomenetluse

«Alles ründas ju,» on Elva elanikud hämmingus, rääkides Saksa lambakoerast, kes on korduvalt hoovist välja pääsenud ja lühikese aja jooksul kaht möödujat jalast purenud. «Oma hammastega mu sääres kinni, šokk oli suur, ei saanud kohe algul aru, mis juhtus,» räägib üks kohalik aprilli alguses aset leidnud juhtumist. Vald kinnitab, et olukorrast on teadlik ka veterinaaramet ja politsei on tänaseks algatanud väärteomenetluse.