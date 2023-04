PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. aprill: Vähil on raskusi aja planeerimisega, Kaalude kannatus võib katkeda

Nädala esimesel päeval kandub tähelepanu töövaldkonda. Sul tuleb paljude inimestega kontakte sõlmida ning seda on lihtne teha.

Tiheneb suhtlus sõpradega, võimalik, et tahad neilt äriasjus nõu küsida. Rahaasjade ajamisel väldi teiste arvamusest juhindumist.

Kipud ette võtma rohkem, kui tegelikult teha jõuad – aja planeerimisega on omajagu raskusi. Ka võid mõtlematult lubadusi anda.

Romantilised suhted on arengufaasis. Füüsiline pool on armastuse juures sinu jaoks praegu ehk tähtsamgi kui hingeline lähedus.

Kannatus võib katkeda, oled kärsitu ja ettevaatamatu. Ehkki muudatuste tegemine on vajalik, peaksid tegutsema siiski rahulikult.

Hoia era- ja äriasjad lahus. Elu viib sind kokku erinevate inimestega, aga need, kes tunduvad põnevad ja võluvad, ei pruugi olla usaldusväärsed.

Ootamatu kohtumine võib sinu tundemaailma segi lüüa. Hea on nautida suurt armastust, samas on ohtlik see, kui kaotad reaalsustaju.