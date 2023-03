Räppiv Elina Nechayeva?! «Mul tekib suurepärane võimalus väljuda absoluutselt kõigist raamidest!»

Alika Milova sõnul on põnev esitada just neid laule, mis tavapäraselt tema repertuaari ei kuulu. «See on nagu minule tehtud saade,» rõõmustab lauljatar. Ta tõdeb, et veidi hirmu tunneb ta ooperižanri ees. «Loodan, et see tuleb mul enam-vähem välja.»