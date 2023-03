«Ma tahaks küll teada, kes kelle üle laulab ja mis võtteid ta seejuures kasutama hakkab,» vastab saatejuht Jüri Butšakov kelmikalt iseenda esitatud küsimusele ning märgib, et on uue telesõu eel väga põnevil. Kui praeguseks on televaatajale teatavaks saanud neli tähte, kes parimatest parima tiitli nimel võistlustulle astuvad, siis neli ülejäänut on veel saladus.