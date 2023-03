«Laulda on ju tore! Iseasi, kas teised selle välja kannatavad.» Peeter Oja üllatab uue väljakutsega

«Tähtede täht» toob alates 19. märtsist igal pühapäeval teleekraanile unikaalse kontsertsõu, kus andekad Eestimaa lauljad hakkavad omavahel võistlema erinevates muusikažanrites. Säravatele tähtedele on abiks unistuste meeskond valdkonna parimatest produtsentidest, muusikutest, treeneritest, koreograafidest ja tantsijatest, et lavale jõuaks tõeliselt ahhetama panevad etteasted.

Peeter räägib, et ta on erinevate žanrite sõber juba lapsest saati ja kuulab kõike alates popist ja lõpetades klassikaga. «Laulda on ju tore. Iseasi, kas teised selle välja kannatavad,» naljatleb ta.

Tõnis ootab eelkõige, et igal pühapäeval oleks üks ilus kontsert. «Ma ei võta seda kui võistlust, vaid pigem kui mängu,» ütleb ta, kuid möönab siiski, et enim hirmutab teda hard rock'i žanr, kuna sellega tal varasem kokkupuude puudub. «Aga nüüd on mul see võimalus,» jääb Tõnis positiivseks.