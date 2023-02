«Saan end proovile panna ja huvitavast uuest küljest näidata!» Selguvad uue telesõu «Tähtede täht»​​ esimesed kaks tähte

Märtsis stardib Kanal 2s suurejooneline muusikaline võistlussaade «Tähtede täht». Saade asub välja selgitama Eesti parimat lauljat, kes on parim igas žanris. Hulljulge väljakutse võtab vastu kaheksa tippartisti, kellest täna avaldame esimesed kaks.

Kaks esimest staari, kes oma muusikalised oskused proovile panevad, on multitalent Jaagup Tuisk ja möödunud aastal hulgaliselt auhindu noppinud Stefan Airapetjan .

Jaagupi sõnul on see põnev väljakutse, mis pakub talle võimalust näidata oma mitmekülgsust erinevates žanrites. Kõige rohkem hirmutab teda ooper. «Kuigi ma pole selles žanris eriti üles astunud, olen väga põnevil, et saan end proovile panna ja ennast ka huvitavast uuest küljest näidata,» ütleb ta.