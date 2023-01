Silvia Ilves: tean, et mu kõrval on nüüd mees, kellel kollase meedia kisa jalgu alt ei löö

Alles mõni aeg tagasi kirjutasime, et tšellist Silvia Ilves on viimastel nädalatel õrritanud enda Instagrami fänne fotodega, kus poseerib salapärase härraga. Mehe nägu katab aga emotikon. «Hetkel võtan asju väga ettevaatlikult. Tunne on hea, südames on rahu ja tegelikult on mul väga vedanud, et mul selline ilus harmoonia suhtes on,» kommenteeris Ilves siis.