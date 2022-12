Soome miss visati ootamatul põhjusel restoranist välja: turvamees avalikult alandas ja kritiseeris mind

«Ootamatult tuli mulle järele, ütles, et ma pean lahkuma ja viskas mu välja. Ma ei vaielnud isegi vastu, aga ta alandas ja kritiseeris valjuhäälselt mu riidevalikut,» rääkis Helin. «Minu meelest on juba väga vasturääkiv see, et nad lasid mul siseneda, kuid siis muutsid oma meelt. Minu meelest oli see kõik nii häbistav, minu kui kliendi jaoks.»