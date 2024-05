KLIPP Daily Mailis idioodiks nimetatud Vello Vaher: nad arvavad, et mingi suvaline isa lihtsalt loobib oma last

Akrobaat ja tsirkusekunstnik Vello Vaher on mattunud kriitikalaviini alla, kui postitas Instagrami video, kus teeb trikke seitsmekuuse lapsega. «Ärge proovige ilma professionaalse õpetajata,» hoiatas Vaher videoklipi juures.

Ka nentis ta, et on alates 1986. aastast õpetanud selle treeningmeetodiga akrobaatikat stuudiotes, spordiklubides ja teatrikoolides. Lisaks ka enda viit last ja viit lapselast.