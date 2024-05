FOTOD Tallinna südames asuv Viru keskus tähistab 20. sünnipäeva

Läbi aja on Viru Keskuses olnud avatud mitmed poed, mille väärtus Eesti inimeste jaoks ei ole kahanenud. Armastatud brändid nagu Kaubamaja, Rahva Raamat, Zara, Mango, The BodyShop, Nike, Instrumentarium ja teised on poodlejaid tervitanud keskuse esimesest päevast, olles senini lemmikuteks.

Läbi terve oma ajaloo on Viru Keskus olnud pühendunud Eesti kultuuri toetaja. Keskuse esimese korruse aatrium, kus käib iga päev kümneid tuhandeid külastajaid, on hinnatud kohtumispaik tänu silmapaistvatele muusika- ja kunstinäitustele, mida on keskusesse toonud mitmed olulised kultuurikandjad nagu EKA, Tallinn Music Week, KUMU, Jazzkaar ja paljud teised.

AS Viru Keskus turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristel Sooaru ütleb Elu24-le, et konkreetset pidu sünnipäeva puhul ei peeta, kuid kogu kevade jooksul on keskuse külastajatele pakutud koostöös heade partneritega (Tallinn Music Week, Jazzkaar) meelelahutuslikke hetki. «8. mail on meil ostlejate pidupäev, kus terve maja on häid pakkumisi täis, keskus on lahti kuni kella kümneni ja klientidele on 2 tundi parkimist tasuta,» ütleb Sooaru.