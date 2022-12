VIDEOREPORTAAŽ ⟩ Mis on Kerdo Möldri esinemiskotis? Kuidas valmistub mees kontserdiks? Mitu tassi kohvi ta hommikul joob?

«Ma olen hästi pika ärkamisega. Kui ma silmad lahti teen, siis sellest hetkest on kusagil kolm-neli tundi, kuni ma ükskord välja saan. Ma olen sellise pika tõusmisega, eriti esinemispäeval. Ma peaks magama kusagil kahe-kolmeni,» räägib Kerdo enda hommikutest, kohvitass käes. Laulja lisab, et kui ta hommikul pesus käib, siis rätikuga talle ennast kuivatada ei meeldi.

Samuti näitab mees, mis on alati tema esinemiskotis – näiteks peegel ja juukselakk. Puudu on veel vaid riided, mida minnaksegi peagi ostma. «Kõik alati küsivad, mis lõhn see on,» ütleb Kerdo oma lemmikparfüümi kohta. Samas ei luba ta seda kaamera ees näidata, sest see olevat saladus. «See ostetakse ära ja ma ei taha, et see otsa saab,» põhjendab ta.