NALJA JA DRAAMAT Merle Palmiste ja Ingrid Margus jahivad Kanal 2 uues komöödiasarjas «Minu küla» rikka mehe pärandust

«See on koguperekomöödia, siuke hea normine. Saab väga palju nalja,» ütleb sarjas ühte peategelast Tiinat kehastav Merle Palmiste. Näitleja sõnul jagub sarjas äratundmisrõõmu kõigile. «Mina arvan, et Eesti on nii väike, me oleme kõik maainimesed,» räägib ta.

Sarja peategelased on kaks linnaprouat Tiina (Merle Palmiste) ja Ingriid (Ingrid Margus), kes on kopsaka päranduse nimel sunnitud asuma elama Kesk-Eesti 200 elanikuga Karinu külla, kus elutingimused on kaugel linnamugavustest. Lugu saab hoo sisse traagilisest sündmusest, kus sarja keskne tegelane, metsaärimees Gunnar Holm (Margus Jürisson) jääb ühel ilusal päeval langeva puu alla ja hukkub.

Selgub, et Gunnaril oli peale elukaaslase Tiina ka seaduslik abikaasa Inriid, ent naised polnud teineteise olemasolust varem teadlikud. Segadus rullub lahti, kui ootamatult surma saanud puiduärimees jätab oma naistele suure varanduse. Selle pärib aga see, kes on suuteline elama tema lapsepõlvekodus elutingimusi muutmata aasta aega. Linnavurledel tuleb üksteise talumatule eksistentsile leppida ka maaelu ebamugavuste ja tohutult veniva elutempoga.

Karinu külas puutuvad naised kokku mitmesuguste värvikate karakteritega, olgu nendeks kohalikud päevapüüdjad Olter Kamm (Margo Mitt) ja Nikolai (Andres Tabun), kes sündisid õlleklaas peos ning jalgpall südames, aga ka kohalik kõrtsmik Kalle (Tarvo Vridolin), kellel on iga teema puhul enda huvid mängus.

Sarjas on naised justkui rivaalid, ent näitlejatena on nende suhe sootuks teistsugune. «Me saame väga hästi läbi ja oleme mänginud ka muid rolle, sealhulgas ema ja tütart,» räägib Merle Palmiste.

Sarja tegelaskujud ja nende vahelised vestlused on sageli nii loomulikud ja usutavad, justkui oleksid need tekkinud spontaanselt otse võtteplatsil. «Merle on selles osas väga osav,» kiidab Ingrid Margus oma kaasnäitlejat. Palmiste lisab: «Mõned stseenid sündisid tõesti kohapeal, improviseerisime sõltuvalt olukorrast ja ümbrusest, kuigi järgisime eelkõige stsenaariumi.»

Uus kodumaine komöödiasari «Minu küla» on Kanal 2 ekraanil juba täna õhtul kell 20.30