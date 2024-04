Gerli Padar-Parmas presidendipaari avavalsist vabariigi aastapäeval: see tempo lihtsalt ei sobinud valsiks

«Korraldaja oleks võinud presidendipaarile vihjata, et esimene tants on aeglane valss (küll liiga kiires tempos),» viitas veebruaris Padar-Parmas presidendipaari avatantsule. «Kahtlemata oskab esipaar ka aeglase valsi samme, aga tavaliselt on avavalss ikka Viini valss ja see tekitas veidi segadust.»