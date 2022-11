KAHETSUSVÄÄRNE ⟩ Ühismeediasse levisid järjekordsed laste peksukaadrid. Politsei: ringlema on lastud aastaid vana video

Tänaseks on postitus antud Facebooki grupist eemaldatud ja seda põhjusel, et tegu on aastaid vana juhtumiga.

«Kahetsusväärselt on sotsiaalmeediasse ringlema lastud aastaid vana video, mille osas viis politsei toona läbi ka menetluse, tuvastas kõik osapooled, suhtles lähedaste ja teistega lahenduse leidmiseks ning ühtlasi tehti palju tööd, et kannatanud alavääristav kiusamisjuhtum saaks veebiavarustest kõrvaldatud,» kinnitas PPA pressiesindaja Kerly Virk.

Politsei sõnul aitas toona raporteerimine ja video võeti sotsiaalmeedia erinevatest kanalitest maha: «Kahjuks näeme nüüd, et see on taas ringlusesse lastud ning veel enam – väitega nagu oleks tegu värske vägivallajuhtumiga. See ei vasta tõele, mistõttu palume seda videot edasi mitte jagada.»