Asteroid Abundantia asukoht peegeldab, millises eluvaldkonnas meil küllust jagub. Kui märkad elus rohkem puudust ja vigu, siis uuri, kus on sinu Abundantia.

Asteroidide kasutamine astroloogias osutub tihtipeale äärmiselt põnevaks ja silmiavavaks, kuigi nende roll on sünnikaarti pigem peenhäälestada. Neid taevaseid kivisid on iseenesest väga palju, ent nende sattumine tähenduslikele punktidele võib täita puuduva lüli, mida tervikpildi mõistmiseks vaja.

Nii tutvume seekord asteroidiga, millele anti nimeks Abundantia ja numbriks 151. See taevakivi avastati 1. novembril 1875. aastal Austria astronoomi Johann Palisa poolt ning nimeidee tekkis asjaolust, et 1870ndatel hakati avastama eriti palju uusi asteroide – neid ilmus justkui küllusesarvest. Nende leidude tähistamiseks otsustatigi nimetada see asteroid Vana-Rooma küllusejumalanna Abundantia järgi.