Jäära fookus on nüüd päris tugevalt suhetel ja partnerlustel, kuid nädala teine pool avab selles osas mingi vana haava. Mingi olukord, mis on Jäära suhetes varemgi keeruline olnud, tuleb taaskord esile. Jäär võib siin olla ka ise haava põhjustaja. Mis on see muster suhetes, mis loob tasakaalu ja harmoonia paigast ära? Mõned Jäärad võivad hakata kahtlema oma partnerites - ükskõik kas isiklikes või tööalastes. Oluline oleks praegu mitte üle reageerida.