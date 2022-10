«NO PROBLEM» ELU ⟩ Jamaical elav Eesti kunstnik Tarrvi Laamann: igatsen aastaaegade vaheldumist ja hapukapsast

Eestist neli korda väiksem maalapike keset Kariibi merd, mis on tuntud oma tõeliselt aeglase elutempo poolest ja kus elab pisut vähem kui kolm miljonit elanikku, on teiseks koduks ka 48-aastasele Eesti kunstnikule Tarrvi Laamann ile.

Graafika erialal Eesti kunstiakadeemia lõpetanud mees tõdeb, et sealsetes muretutes rütmides kulgemine on üks tõeline no problem elu. Jamaica saarele sattus ta esimest korda juba 1999. aastal ja sellest ajast saati on üks Tallinna mees ja Kariibi meri olnud lahutamatud kaaslased. «Ma olen nagu jamaicalane, pean Jamaicat oma teiseks kodumaaks,» ütleb ta.