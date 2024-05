ELU24 VIDEO PRESSIRUUMIST Itaalia lauljatar Angelina Mango tegi skandaali puhkemise järel kõneka ülesastumise

«Ma olen siin, kuna ma väga soovin teiega jagada oma mõtteid mulle sobival viisil ja oma sõnadega. Kui ma siia jõudsin, nägin ma samasuguseid artiste nagu ma ise, kes elavad oma muusika jaoks, kes räägivad läbi oma muusika ja kes jagavad sama unistust. Eile õhtul esinesin ma sellel imelisel Eurovisiooni laval ja mu süda oli armastust täis. Magama minnes olin enda üle nii uhke, samas olin ma uhke meie kõigi üle. Täna tahan ma taas, et muusika räägiks enda eest ja see on tugevaim sõnum, mida ma saan täna jagada,» rääkis Itaalia lauljatar, esitades seejärel John Lennoni loo «Imagine».