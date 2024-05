VIDEO Allan Roosileht sattus kogemata kuulsale Hispaania festivalile: kohal oli miljon inimest!

«Fuengirola on nagu meie õllesummer. Ainult, et festivalil on esindatud 33 riiki ja üritusel osales miljonit inimest, aga mingit trügimist ei olnud,» muljetab Eesti üks tuntumaid raadiohääli Allan Roosileht. Eneselegi ootamatult sattus ta Hispaania muusikafestivalile.