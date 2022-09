Mida nädal edasi, seda tujukamaks Jäär muutub, kuna ta ei saa täpselt seda, mida tahab. Võib tulla ette vaidlusi töökaaslastega või muid pingestatud vestlusi. Sama ei ole siin midagi dramaatilist, lihtsalt soovid ja see, mis laual on, pole omavahel kooskõlas. Jäär peab olema ettevaatlik, et see kokkuvõttes tema tervist ei mõjutaks. Kui teised ei anna sulle seda, mida soovid, proovi kõigepealt endale ise anda.