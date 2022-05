Lauljatar Grete Paia kohver haihtus Tallinn-Kuressaare lennul

«Mul suutis esimest korda elus pagas kaduma minna,» ütleb Paia kurvalt oma Instagrami loos. «Aga ma lendasin Tallinnast Kuressaarde, mis on väike huvitav fakt. Et välislendude puhul on kiired ümberistumised ja asjad, et pagas ei jõua õige lennuki peale või ei jõua piisavalt kiiresti õigesse kohta, aga Tallinn-Kuressaare...» on 26-aastane lauljatar ilmselges hämmingus.