Saade «Ma näen su häält» pakkus Ott Leplandile tõsist pinget

Möödunud nädala pühapäevases saates «Ma näen su häält» istus nõunike ridades ka armastatud laulja Ott Lepland . Elu24 püüdis ta peale saate salvestust stuudios kinni, et uurida, millised olid mehe emotsioonid.

Esiteks pidi muusik tunnistama, et pinget pakkus saade üsna korralikult ning selle lõpp pani tal peopesad lausa higistama. Tänu arvajate oskusele õnnestus Leplandil laulda duetti imekauni lauluhäälega ehitusjuhiga, keda mees ise poleks aga üldsegi valinud.

Veel tunnistas Lepland, et on saadet varem kodus jälginud, kuid stuudios osutus arvamine hoopiski raskemaks ning nõu andmine polnud sugugi kerge. Siiski ütles ta, et nõunik oli hea olla.