Ukrainas toimuvat õigustanud veokijuht saadeti Eesti piirilt tagasi Venemaale

Lõuna prefektuur teatab ühismeedias, et eile öösel saabus Koidula piiripunkti veoauto Mercedes, mida juhtis Venemaa kodakondsusega mees. Veokile lähenedes märkasid piirivalvurid kabiinis esiklaasil rippumas Georgi linti, mistõttu viidi veokijuhiga läbi täiendav vestlus. Sõjasümboolika eksponeerimise kõrval õigustas mees jutuajamises ka agressiooni Ukraina vastu.

«Veokijuht märkis, et on hästi kursis Butšas ja mujal Ukrainas toimuvaga, ent nii olevatki tema meelest ainuõige. Sellega lõppes jutuajamine kiirelt ning piirivalvurid saatsid Paldiskisse sõiduautodele järele minema pidanud veokijuhi tühja haagisega tagasi Venemaale. Kuna taolisest sõjasümboolikast on oht ka Eesti riigi avalikule korrale, siis otsustasime veokijuhi viisa kehtetuks tunnistada, koostasime talle sisenemiskeelu, ei lubanud tal Eestisse siseneda ja saatsime ta tagasi Venemaale,» kirjutatakse Lõuna prefektuuri postituses.