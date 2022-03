Tule telesõu «Ma näen su häält» publikusse osalejatele ja nõunikele kaasa elama

Saates «Ma näen su häält» esitletakse seitsmest salapärasest tundmatust koosnevat rühma, kelle hulgas on lauljad ja teesklejad. Auhinnaraha nimel peab saate arvajapaar eri voorudes püüdma grupist kõrvaldada halvad vokalistid ehk teesklejad, ilma et oleks kuulnud neid kunagi laulmas. Abiks on vaid vihjed ning viieliikmeline nõunike kogu, kelle hulgas on külalisena alati ka üks armastatud laulja.