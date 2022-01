«Troonide mängus» Tyrion Lannisteri kehastanud Dinklage esines 24. jaanuaril USA populaarses Marc Maroni podcast’is «WTF With Marc Maron», kus oli teemaks teadlikkus ja woke-kultuur komöödias. Dinklage ütles seal Disney uut filmi kommenteerides, et tal on selle suhtes kahtlusi, kuna see on silmakirjalik, kirjutavad cnn.com ja hs.fi.