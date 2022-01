Äsja teist korda isaks saanud Tanel Padar tunnistab: natuke on kahju nendest teisena sündinud lastest

Padari sõnul meeldib meestele arvata, et nemad on kõige rohkem väsinud, kuigi tegelikult tuleb müts maha võtta hoopis emade ees. «Emad on ju need, kes on kogu aeg olemas. Sageli tunnen ennast abituna – ei saa midagi teha,» rääkis ta esmaspäeva hommikul Vikerraadios .

Armastatud muusiku perekond on tänaseks juba kaks nädalat olnud neljaliikmeline. Aasta alguses sündis Padaril ja tema kihlatul Lauren Villmannil teine tütar, kes sai nimeks Luna. See aga ei tähenda, et mees peaks end nüüd kuidagi muusikalises mõttes tagasi hoidma. «Teine tütar Linda on just selline pea kahe ja poole aastane – seal ei jõua selgitustöö veel väga hästi kohale. Ma arvan, et talle ei olegi kohale jõudnud, et tal on ju sama suured ja natuke suuremad nukud, millega ta mängib. Ta saab aru, et on õde, aga üldiselt ma ikkagi üritan sama palju akustilise kitarri ja ukulelega sama palju kodus mängida kui siis, kui Linda pisike oli, sest ma näen, et sellest on lapsel ka huvi muusika vastu ja selline hea vibe,» selgitas ta.