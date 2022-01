Suri legendaarne Hollywoodi näitleja Sidney Poitier

Klassikalistes Hollywoodi filmides, nagu näiteks «Arva, kes lõunale tuleb» (1967) ja «Põldliiliad» (1963), mänginud Sydney Poitier suri 94-aastaselt, vahendab New York Post .

1927. aastal Miamis sündinud Poitier elas lapsepõlves mitu aastat koos perega Bahamal, kuid kolis 16-aastaselt New Yorki. Seal leidis ta tööd mustanahaliste teatris, kus talle tasuti näitlemistundidega. Lõpuks sattus ta ise teatrilavale ja mitu aastat hiljem, 1950. aastal, tegi ta oma filmidebüüdi.

Tema karjäär kestis 90ndate lõpuni ning oma viimase filmirolli tegi ta 2001. aasta telefilmis «The Last Brickmaker in America».

Tema karjäär oli edukas, tema eraelu aga kirev. Aastatel 1950-1965 oli ta abielus Juanita Hardyga ja neile sündis neli tütart. Samal ajal oli tal ka üheksa aastat kestnud afäär Diahann Carrolliga , kes oli samuti abielus. Carroll väitis kunagi, et Poitier nõudis talt abielu lahutamist ja lubas teha sama, kuid ei pidanud ise kokkuleppest kinni.

1976. aastal abiellus Poitier Joanna Shimkusega ja neile sündis kaks last. Nende tütar Sydney Tamiia Poitier on samuti edukas näitleja ja on mänginud näiteks 2007. aasta Quentin Tarantino filmis «Surmakindel».