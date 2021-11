KUULA SINGLIT ⟩ Ivo Linnal ja Supernoval ilmus uus album «Taevatähtedest tee»

Koos albumiga avaldatakse neljas raadiosingel «Taevatähtedest tee», kus Ivo Linna laulab duetti Lennaga, saatjaks ansambel Supernova ning keelpilliorkester Ventum. Linna sõnul mõjub see lugu aastalõpu siginas-saginas kui palsam kõrvadele. «Kõige paremini iseloomustas seda lugu Lenna, öeldes, et see on kui James Bondi hällilaul,» sõnas Linna.